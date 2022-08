Tabere de tineret la Ciobotani si Lapusna

Odata cu inceperea Postului Adormirii Maicii Domnului, s-a incheiat primul segment al taberelor de vara dedicate tinerilor si copiilor in cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei. Printre centrele de tineret din judetul Mures care au gazduit tabere de vara se numara Lapusna si Ciobotani. "In perioada 4-8 iulie, 37 de copii, insotiti de patru voluntari, au participat intr-o tabara desfasurata la Lapusna. In acest rastimp, tinerii au avut ocazia de a descoperi, in cadrul unei vanatori de ... citeste toata stirea