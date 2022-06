Tablete si table interactive pentru elevii din Valea Larga

Conducerea Primariei comunei Valea Larga a atribuit, in data de 10 mai 2022, patru contracte in valoare totala de 214.173 de lei, fara TVA, societatilor Elsaco Solutions SRL Catamaresti-Deal (Botosani), Quartz Matrix SRL Iasi si Eurodidactica SRL Otopeni, pentru furnizare de echipamente in cadrul proiectului "Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Valea Larga, judetul Mures."Potrivit portalului www.licitatiapublica.ro, ... citeste toata stirea