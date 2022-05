Politistii mureseni au fost sesizati marti, 24 mai, in jurul orei 11.45, cu privire la faptul ca un tanar in varsta de 21 de ani, elev in cadrul aeroclubului teritorial, ar fi cazut cu parasuta in incinta Aerodromului din Targu Mures."Politistii din cadrul Politiei Transporturi Aeriene Mures s-au deplasat de urgenta la fata locului, unde au ... citeste toata stirea