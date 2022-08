Tanar de 18 ani, cercetat pentru furt

Un tanar de 18 ani din Targu Mures a fost retinut de catre politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Targu Mures, pentru comiterea unor fapte de furt."In fapt, din cercetarile efectuate pana la acest moment, a reiesit ca, la data de 2 august a.c., in cursul noptii, acesta ar fi sustras placutele de inmatriculare de pe un autovehicul si le-ar fi aplicat pe autoturismul sau. Ulterior, in perioada 2 - 7 august 2022, tanarul in cauza s-ar fi deplasat, cu autoturismul ... citeste toata stirea