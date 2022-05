Tanar de 21 de ani grav ranit dupa ce a cazut cu parasuta la Targu Mures

Un elev in varsta de 21 de ani in cadrul aeroclubului teritorial a fost grav ranit, marti, dupa ce a cazut cu parasuta in incinta aerodromului din Targu Mures. El a fost diagnosticat cu traumatism cranian, traumatism facial, fractura de coloana cervicala si contuzii pulmonare. Politia Judeteana Mures a anuntat ca politistii au fost sesizati, marti, prin 112, cu privire la faptul ca un tanar, in varsta de 21 de ani, elev in cadrul aeroclubului teritorial, a cazut cu parasuta in incinta ... citeste toata stirea