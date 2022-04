Targu Mures: 3.000 de lei pentru fiecare rabla scoasa din circulatie!

Consilierii locali ai municipiului Targu Mures au aprobat vineri, 29 aprilie, intr-o sedinta ordinara de lucru, instituirea Programului multianual de interes public "Programul local Rabla", in vederea cresterii calitatii vietii in municipiul Targu Mures, prin eliminarea autoturismelor cu grad ridicat de poluare din trafic.In aceeasi sedinta, a fost aprobat si Regulamentul Programului de interes public "Programul local Rabla", precum si suma de 1.500.000 de lei, in vederea finantarii ... citeste toata stirea