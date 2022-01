Pompierii militari din cadrul Detasamentului Targu Mures au fost solicitati sa intervina joi, 27 ianuarie, in jurul orei 12.04, la un incendiu izbucnit la un autoturism marca BMW pe strada Calarasilor din Targu Mures, in zona sensului giratoriu de la intrarea in cartierul "Unirii". ... citeste toata stirea