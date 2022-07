Targu Mures: O noua sedinta a Consiliului Comunitar Consultativ

Consiliul Comunitar Consultativ, o structura nou infiintata la nivelul Municipiului Targu Mures in anul 2021, s-a reunit joi, 7 iulie, in sedinta extraordinara pentru validarea primei parti a documentatiei, respectiv primul pas important si necesar in realizarea analizei de nevoi sociale si implementarii hartii serviciilor sociale a municipiului Targu Mures."In data de 25 mai 2022 Directia de Asistenta Sociala Targu Mures impreuna cu societatea Metro Media Transilvania, Studii Sociale, ... citeste toata stirea