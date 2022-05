Politisti ai Biroului Rutier Targu Mures au oprit duminica, 1 mai, in jurul orei 17.30, pe strada Gheorghe Doja din municipiu, un autoturism condus de o femeie in varsta de 49 de ani.Potrivit informatiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean Mures, in urma testarii cu aparatul etilotest, a reiesit ca aceasta avea o alcoolemie de ... citeste toata stirea