Politistii de investigatii criminale din Targu Mures cerceteza doi barbati din municipiu, banuiti de comiterea unei infractiuni de furt calificat."In fapt, din cercetari a reiesit ca, in perioada 26 - 27 mai 2022, acestia ar fi patruns, prin efractie, intr-un garaj din localitate, de unde ar fi sustras doua biciclete in valoare de 4.500 de lei. In urma probatoriului administrat, ... citeste toata stirea