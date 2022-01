Targuri de animale si pasari mici la Ludus

Intrata in al 12 an de activitate, Asociatia "Crescatorilor de Pasari si Animale Mici Ludus 2011" cu sediul in orasul Ludus a solicitat Primariei orasului incheierea unui protocol de colaborare in perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022 pentru derularea in cele mai bune conditii a manifestarilor organizate. Presedintele Asociatiei, Teodor Sebastian Avram, a precizat scopul principal al manifestarilor organizate: "Promovarea la nivel local, judetean si national a crescatorilor, a pasarilor ... citeste toata stirea