Politisti ai Serviciului de Ordine Publica din cadrul Politiei Orasului Tarnaveni au identificat duminica, 27 martie, in jurul orei 00.10, pe strada Victoriei din municipiu, un barbat in varsta de 51 de ani din localitatea Tarnaveni care a condus un autoturism sub influenta bauturilor alcoolice."In urma testarii cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 0,72 mg/l alcool pur in aerul ... citeste toata stirea