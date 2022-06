Theodora Benedek, despre cum inima i-a dictat sa salveze inimi

Pe scena Casei de Cultura "Mihai Eminescu" din Targu Mures, speaker la evenimentul TEDxCornisa a fost si Theodora Benedek, absolventa a unui masterat in management sanitar, la Universitatea "Petru Maior" Targu Mures, medic specializat in cardiologie si interne si economist, Habilitat si Doctor in stiinte medicale. In prezent, ocupa functia de sef al Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures si este profesor de cardiologie, cardiologie interventionala ... citeste toata stirea