Tichete sociale pe suport electronic distribuite la Targu Mures

Incepand de luni, 6 iunie 2022, Directia de Asistenta Sociala Targu Mures preia cereri de la persoanele vulnerabile din punct de vedere social, in vederea acordarii tichetelor sociale pe suport electronic, acordate in perioada 1 iunie - 31 decembrie 2022, conform prevederilor OUG nr. 63/2022. Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic are o valoare nominala de 250 lei si se acorda o data la doua luni pentru achizitionarea de produse alimentare de baza si/sau ... citeste toata stirea