Tineri din Band cercetati pentru furt

Politistii Sectiei 2 Politie Rurala Band au retinut trei tineri, banuiti de comiterea comiterea infractiunilor de furt calificat si tentativa de furt calificat. Cei in cauza au fost introdusi in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mures."In perioada 2 ianuarie - 29 ianuarie, persoane necunoscute ar fi patruns in interiorul a doua imobile, situate pe raza localitatii Band, fara a reusi sa sustraga bunuri din interior. De asemenea, in ... citeste toata stirea