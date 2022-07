Transport Local Targu Mures angajeaza conducatori auto

SC Transport Local SA Targu Mures selecteaza personal in vederea angajarii pe postul de conducatori auto in transport de persoane.Potrivit unui anunt, cerintele pentru candidati sunt urmatoarele: permis de conducere categoria "D", atestat profesional valabil, domiciliul in Targu Mures sau localitati limitrofe, capacitate deplina de exercitiu si o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de ... citeste toata stirea