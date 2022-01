Tu cui ai vrea sa-i multumesti?

11 ianuarie, Ziua Internationala a cuvantului "Multumesc"Instituita in anul 1994, Ziua Internationala a Cuvantului "Multumesc" era marcata, timp de o saptamana, intre 11 si 18 ianuarie. In multe ghiduri pentru turisti se mentioneaza ca acest cuvant, chiar daca este rostit cu accent in functie de limba vorbita, contribuie la o odihna mai agreabila si mai linistita.Astazi se sarbatoreste pe tot globul cuvantul "Multumesc". Adesea uitam sa multumim, desi este esential sa aratam recunostinta ... citeste toata stirea