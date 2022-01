Turist mort in Muntii Calimani, al doilea in ultimele trei zile. Plecase singur in drumetie

Un turist a murit, sambata, in Muntii Calimani, fiind al doilea deces inregistrat in ultimele trei zile. Barbatul a plecat singur pe munte si la un moment dat nu a mai raspuns la telefon. Salvamontistii l-au gasit mort, la aproape 2.000 de metri altitudine. Autoritatile urmeaza sa decida cum vor putea cobori trupul. "Actiune in derulare in masivul Calimani. Salvamontistii au primit o solicitare privind o eventuala situatie dificila in care s-ar afla o persoana care facea o drumetie in masiv si ... citeste toata stirea