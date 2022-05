Ultimele zile de inscriere in programul de voluntariat "Salvatori din Pasiune"

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures continua campania de recrutare de noi candidati in programul de voluntariat "Salvator din pasiune", fara limita de locuri. Perioada de recrutari in cadrul programului de voluntariat "Salvatori din Pasiune" se apropie de final.Astfel, cei interesati vor depune dosarele de inscriere pana in data de 9 mai, urmand ca perioada de formare initiala sa se desfasoare in perioada 16-20 mai.Campania "Salvator din pasiune" isi doreste ... citeste toata stirea