Un nou lot de autobuze electrice pentru Targu Mures

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a atribuit, in data de 29 decembrie 2021, firmei BMC Truck & Bus SRL Ciorogarla, un contract in valoare de 137,8 de milioane de lei, fara TVA, pentru achizitionarea a 70 de autobuze electrice cu lungimea de circa 10 metri destinate transportului public urban de calatori, operabile in conditii de deal, a 22 de statii de incarcare rapida si a 70 de statii de incarcare lenta a anuntat, in data de 6 ianuarie 2022, portalul www. ... citeste toata stirea