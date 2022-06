"Unda verde" pentru extinderea Spitalului de Urgenta Targu Mures

Consilierii judeteni au incuviintat marti, 21 iunie, intr-o sedinta ordinara de lucru, realizarea de catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures a investitiilor "Construire corp cladire prin extindere si etajare corp O si P pentru amenajare spitalizare de zi" si "Construire corp cladire vestiare personal", in incinta imobilului situat in municipiul Targu Mures, strada Gheorghe Marinescu nr. 50, identificat in C.F. nr. 143348/Targu Mures, care face parte din domeniul public al ... citeste toata stirea