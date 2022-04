Alesii locali ai comunei Santana de Mures au aprobat, intr-o sedinta care a avut loc in data de 31 martie, organizarea unor evenimente culturale in decursul anului 2022, cu sustinere de la bugetul local.Potrivit hotararii, document publicat pe pagina web a Primariei comunei Santana de Mures, www.sintana.ro, evenimentele aprobate sunt urmatoarele:- "Expozitia de flori - editia a XX-a", care va avea loc in Curteni - Santana ... citeste toata stirea