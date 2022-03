Ursul Masha, salvat de la circul din Ucraina

Va dau o veste inedita. A calatorit o noapte intreaga, pe un culcus moale de paie. Peste 30 de ore cu masina pe ruta Ucraina-Romania in drum spre libertate. Acum este la adapost, se bucura de liniste si pace. Masha a pasit astazi pentru prima oara in padure, in Romania!Cu pasi timizi la inceput si tot mai increzatoare apoi, Masha a explorat pas cu pas tarcul in care a fost eliberata si, chiar a incercat si apa din piscina! Padurea Sanctuarului AMP Libearty ii va fi de acum inainte casa pentru ... citeste toata stirea