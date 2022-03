Vanator iertat de impuscarea unei ursoaice. "Viata omului este mult mai valoroasa decat a unui animal salbatic"

Un vanator din judetul Mures, judecat pentru braconaj pentru ca in timp ce se afla la vanatoare de mistreti a impuscat, fara drept, o ursoaica, a fost declarat definitiv nevinovat. Incidentul a avut loc in 2013. Barbatul participa la o vanatoare legala de mistreti, impreuna cu mai multi colegi. La a doua goana, "martorii au auzit un foc de arma din zona in care era repartizat in stand inculpatul". In urma anchetei s-a stabilit ca barbatul a impuscat o ursoaica.Barbatul s-a aparat invocand ... citeste toata stirea