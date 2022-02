Veste buna despre salariul brut din judetul Mures

Castigul salarial mediu brut, calculat ca medie ponderata a castigurilor realizate in judetele din Regiunea Centru, a fost, in octombrie 2021, de 5.294 de lei, reprezentand 91,7% din cel la nivel national, de 5.773 de lei, potrivit unui comunicat transmis marti, Agerpres, de catre Directia Regionala de Statistica (DRS) Alba.Fata de luna anterioara, castigul salarial mediu brut din regiune a fost in crestere cu 54 de lei si cu 309 lei, comparativ cu luna corespunzatoare din 2020.Cel mai mare ... citeste toata stirea