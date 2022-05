Victoria obtinuta in instanta de o firma notificata de E.ON ca ii va creste pretul gazului cu 86 la suta

O firma notificata, la scurt timp dupa incheierea unui contract cu E.ON, ca pretul gazului va creste cu 86 la suta, a obtinut in instanta o suspendare a notificarii pana la finalizarea procesului pe fond. Electrocarbon SA, o companie producatoare de metale feroase si neferoase pentru industria siderurgica, a dat in judecata E.ON dupa ce, in toamna anului 2021, la scurt timp dupa incheierea unui contract care prevedea furnizarea gazului la un pret de 235,4 lei/MWh, E.ON a transmis o notificare ... citeste toata stirea