VIDEO: Cardinalul Alexandru Todea, comemorat la Reghin

La doua decenii de la trecerea in eternitate a Cardinalului Alexandru Todea, comunitatea greco-catolica din municipiul Reghin a asistat duminica, 22 mai, la un moment de suflet care a culminat cu sfintirea statuii Cardinalului Todea amplasata in Piateta Libertatii, in fata Bisericii Greco-Catolica cu hramul "Adormirea Maicii Domnului".Oaspeti de seamaZiua de comemorare a Cardinalului Todea a debutat cu oficierea Sfintei Liturghii, in prezenta a doi oaspeti de seama, Preasfintia Sa Cristian ... citeste toata stirea