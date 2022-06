VIDEO: Despre depasirea limitelor si emancipare cu Bogdan Ratiu la TEDx Cornisa

Evenimentul TEDx Cornisa care s-a desfasurat pe 11 iunie la Casa de Cultura "Mihai Eminescu", l-a adus pe scena spre bucuria publicului targumuresan pe profesorul Bogdan Ratiu, care preda Limba si literatura romana la Liceul Teoretic "Bolyai Farkas". Tanarul profesor a fost premiat in cadrul Galei Merito, aflata sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei. Prin Proiectul Merito, antreprenorii din Romania, reuniti in Romanian Business Leaders (RBL), recunosc meritele profesorilor valorosi ai ... citeste toata stirea