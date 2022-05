VIDEO-FOTO: Trotuarele de langa Piata Armatei, "confundate" cu WC-uri publice

Un internaut pe nume Radu Groza a publicat vineri, 13 mai, pe pagina sa de Facebook, doua fotografii si doua materiale video realizate in zona Pietei Armatei din Targu Mures, unde trotuarele au fost transformate in WC public de catre unii cetateni."Indivizi mult prea dezinhibati, care dupa trei mici, sase beri si o punga cu aurolac, simt nevoia fireasca sa-si marcheze teritoriul... asa. O fac in mijlocul trotuarului, in vazu' lumii, al copiilor, al tuturor celor care trec prin zona. A devenit ... citeste toata stirea