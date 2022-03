VIDEO: Fundatia Transilvana Alpha, flashmob de senzatie

Flashmob de senzatie in Piata Teatrului. Beneficiari ai Fundatiei Transilvana Alpha s-au intrecut cu nonsalanta in miscari de dans care mai de care. Evenimentul a avut loc azi de la ora 13.00. Data de 21 martie marcheaza Ziua Mondiala a Sindromului Down avand ca scop constientizarea problemelor cu care se confrunta persoanele cu aceasta dizabilitate. Obiectivul urmarit de participanti a fost acela sa faca cunoscute oportunitati prin care persoanele cu sindromul Down sa poata trai o viata ... citeste toata stirea