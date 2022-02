VIDEO: Perchezitii in Band, in mai multe dosare de furt calificat

Politistii Sectiei 2 Politie Rurala Band au pus in executare miercuri, 16 februarie, patru mandate de perchezitie domiciliara, la adrese situate in localitatea Band."Activitatile procedurale se circumscriu unor dosare penale aflate in instrumentarea Postului de Politie Band, ce vizeaza savarsirea infractiunii de furt calificat. Din cercetarile efectuate, politistii au stabilit faptul ca in perioada 28 ianuarie - 6 februarie, trei tineri, de 17, 18 si 19 ani ar fi sustras din doua locuinte si ... citeste toata stirea