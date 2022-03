VIDEO: Politistii mureseni, actiune inedita de martisor

Politistii mureseni au oferit altfel de martisoare. Activitatile deja obisnuite derulate de politisti de 1 Martie au coincis in acest an cu lansarea Campaniei "Distribuie primavara, ofera speranta!". Trebuie sa fim constienti de posibilitatea schimbarii, a iesirii dintr-o relatie abuziva, de rolul fiecaruia dintre noi, atat in gestionarea propriei vieti, cat si in ajutorarea celor ce au nevoie de sprijin.Ziua de 1 martie s-a dovedit a fi speciala din mai multe motive. Carduri-martisor au fost ... citeste toata stirea