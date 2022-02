VIDEO: Protest de sustinere fara rezultate la Biserica de lemn din Targu Mures

Enoriasi ai Bisericii de lemn "Sfantul Arhanghel Mihail" din Targu Mures au desfasurat marti, 2 februarie, o actiune de sustinere a parintelui Daniel Hancu, in curtea bisericii de pe strada Mitropolit Saguna Andrei, numarul 13. In urma unei decizii administrative, parintele Daniel Hancu urmeaza sa fie mutat in localitatea Santana de Mures. La fata locului am descoperit ca in ziua de marti, 2 februarie, ziua actiunii protestatare, noul preot urmeaza sa fie investit in functie.Ostilitate fata ... citeste toata stirea