VIDEOINTERVIU cu Alexia Paula Friciu, revelatie a muzicii muresene

Cand taletul bate la usa, trebuie primit si exteriorizat. La fel a fost si in cazul micutei domnisoare care la doar 13 ani isi urmeaza visul, condusa de talent fiind. Alexia Paula Friciu a fost binecuvantata cu o voce frumoasa, pe care muncind si invatand in fiecare zi, si-o modeleaza pentru a ajunge cat mai sus. Pana in prezent, aceasta a participat la diverse concursuri, reusind sa aduca mandrie acasa. A obtinut Locul I la "Constelatia Talentelor" Chisinau, Grand Prix pe pop international la ... citeste toata stirea