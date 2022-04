Voivodeni, exemplu de buna guvernare locala

Primarul unei localitati poate fi un om providential pentru comunitatea sa sau poate fi un oarecare. Doar sunt peste 5.000 de primari in Romania. Depinde in primul rand de el, de primar: cat de gospodar este, cat de bine intentionat si de cata abilitate dispune in a-si infaptui planurile.Astazi vorbim despre un om care a muncit 10 ani ca astazi sa poata spune: "Daca terminam toate lucrarile incepute, cred ca nu vom avea probleme cu infrastructura o vreme."Vasile Boer, ales primar in 2012, ... citeste toata stirea