Site-ul cotidianului Zi de Zi din Targu Mures, www.zi-de-zi.ro, a incheiat luna ianuarie 2022 cu o crestere de 40,6% fata de media anului 2021 in ceea ce priveste numarul de afisari si cu un plus de 25,8% la numarul de vizitatori unici comparativ cu media anului anterior.Conform auditarii SATI (Studiul de Audienta si Trafic Internet), in prima luna a acestui an pagina web www.zi-de-zi.ro a avut 907.737 de afisari si ... citeste toata stirea