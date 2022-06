Zboruri catre Antalya, de pe Aeroportul "Transilvania"

Reprezentantii Aeroportului International "Transilvania" Targu Mures au anuntat vineri, 10 iunie, ca incepand cu aceeasi data incep operarile spre cunoscuta si exotica destinatie de vacanta Antalya."Frumoasa destinatie Antalya este operata de urmatorii operatori aerieni: HiSky, in perioada 10 iunie - 25 septebrie 2022, in fiecare zi de vineri si duminica; AnimaWings, in perioada 16 iunie - 29 septembrie 2022, in fiecare zi de joi", se mentioneaza intr-un comunicat.Totodata, reprezentantii ... citeste toata stirea