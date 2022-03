ZERO EMPATIE. Fiul ex-primarului Dorin Florea: "Hai jet, ucrainofililor. Cui nu-i convine postarea sa-mi dea unfriend"

Dan Florea, fiul lui Dorin Florea, primarul care a condus municipiul Targu Mures timp de 20 de ani, a scris ieri, pe pagina sa de Facebook, un comentariu in care da de inteles ca nu e miscat deloc de drama milioanelor de cetateni din Ucraina afectati de razboiul inceput de Rusia in urma cu cateva zile."Ia mai analizati putin pe cine considerati erou si pupati in fund. Nu ca as fi fanul celuilalt, dar natia aia nu e si nici nu a fost fanul nostru vreodata. Etnicilor romani de acolo li se ... citeste toata stirea