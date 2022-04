Ziua Mondiala a Sanatatii la Targu Mures

Ziua Mondiala a Sanatatii, marcata in fiecare an in 7 aprilie, a fost sarbatorita si la Targu Mures. In acest an, tema principala este "Planeta noastra, sanatatea noastra", o chemare la responsabilitate individuala si colectiva, pentru un viitor sanatos.Organizatorii au propus, cu aceasta ocazie, in ziua de 7 aprilie, un eveniment adresat copiilor, sub motto-ul: Actiunile fiecarui individ conteaza! Actiunile tale conteaza!, cu un indemn adresat celor mai tineri: Devino Strajer pentru o lume ... citeste toata stirea