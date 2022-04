3,7 milioane de euro pentru o fosta fabrica mureseana

Fosta fabrica de caramida din municipiul Targu Mures aflata in portofoliul Kronberger Group situata in cartierul Mureseni, pe strada Gheorghe Doja nr. 193, este scoasa la vanzare pentru suma de 3,7 milioane de euro, fara TVA, informeaza pagina web www.homezz.ro.Potrivit sursei citate, proprietatea are o suprafata totala de peste 61.000 de metri patrati."Proprietatea este situata in Targu Mures, pe strada Gheorghe Doja nr. 193, principala strada care leaga centrul Targu Muresului de iesirea ... citeste toata stirea