9,5 milioane de lei pentru Aeroportul "Transilvania"

Alesii judeteni au aprobat luni, 28 februarie, cu prilejul unei sedinte extraordinare de lucru, acordarea unui ajutor de stat pentru Aeroportul International "Transilvania" Targu Mures pe anul 2022, in cuantum de 5.585.000 de lei, din care 3.600.000 de lei in vederea acoperirii deficitului de finantare inregistrat la activitatea de exploatare si 1.985.000 de lei in vederea acoperirii deficitului de capital pentru finantarea investitiilor aferente activitatii aeroportuare. Totodata, consilierii ... citeste toata stirea