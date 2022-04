Aeroportul "Transilvania" inchiriaza parcari de taxi si in regim de transfer, birouri rent a car si spatii publicitare

Conducerea Aeroportului International "Transilvania" Targu Mures a demarat procedura de organizare a unei licitatii publice in vederea inchirierii unor spatii pentru destinatii diverse, cum ar fi parcari pentru taxi, parcari in regim de transfer, birouri rent a car si spatii publicitare, informeaza www.licitatiapublica.ro.Potrivit sursei citate, demersul are ca obiectiv inchirierea prin licitatie publica a urmatoarelor categorii de spatii aflate in proprietatea publica a Consiliului Judetean ... citeste toata stirea