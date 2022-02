Ajutor de 5,9 milioane de lei pentru Aeroportul "Transilvania"

Prin Ordonanta de Urgenta privind unele masuri pentru sustinerea activitatii aeroporturilor regionale pentru care consilile judetene au calitatea de autoritate publica tutelara, votata luni, 14 februarie, in Senat (Legea nr. 2/2022), ca urmare a reducerii traficului aerian oprit aproape complet in toata Uniunea Europeana, inclusiv in Romania, din cauza masurilor aplicate in vederea diminuarii impactului tipului de risc, materializate prin restrictii de zbor si de trecere a frontierei se ... citeste toata stirea