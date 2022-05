Ajutor de la Guvern pentru sase aeroporturi. Aeroportul "Transilvania", sarit din schema

Guvernul a aprobat, in sedinta de vineri, un memorandum in baza caruia sase aeroporturi din tara vor beneficia de o schema de ajutor de stat de 21.374.000 lei, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru.Memorandumul vizeaza acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care administreaza aeroporturi si care in anul 2019 au inregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri, dar mai mic de 3 milioane, pentru a depasi astfel dificultatile financiare cu ... citeste toata stirea