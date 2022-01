Ajutor de minimis pentru un spital muresean

Alesii locali ai municipiului Targu Mures au aprobat, intr-o sedinta de lucru care a avut loc in data de 21 decembrie 2021, acordarea unui ajutor de minimis, incepand cu anul fiscal 2022, catre societatea Topmed Invest Logistic SRL. Astfel, incepand cu anul fiscal 2022, se aproba reducerea impozitului pe cladiri cu 50%, pe o perioada de trei ani, in limita echivalentului in lei a 200.000 de euro, pentru obiectivul de investitie "Extindere centru medical existent prin cresterea volumului si ... citeste toata stirea