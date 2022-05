Alimente, dulciuri, bauturi si snacksuri, de vanzare in oficiile Postei Romane

Auchan Retail Romania si Posta Romana au incheiat un parteneriat pentru vanzarea de produse alimentare si nealimentare in incinta oficiilor postale din tara. Proiectul debuteaza cu o etapa pilot in 4 oficii postale din Pitesti, a informat vineri, 6 mai, Biroul de presa al companiei Posta Romana.Inaugurarea a avut loc in prezenta directorilor generali ai celor doua companii.Gama selectionata si pusa la dispozitie "by Auchan" este formata din aproximativ 150 de produse si este expusa pe o ... citeste toata stirea