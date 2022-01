Cotidianul Zi de Zi va prezinta, in cadrul unui serial care demareaza astazi, cine sunt campionii business-ului muresean care au fost premiati in cadrul Galei Topul Firmelor din Judetul Mures, editia 2021, si care sunt prezenti in catalogul omonim editat de catre Camera de Comert si Industrie a Judetului Mures.La categoria "Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.", cod CAEN 1039, sectiunea "Intreprinderi mici", locul 1 este ocupat de Agrosprint SRL Breaza.Afaceri de 165 de ... citeste toata stirea