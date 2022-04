Castigatorul pentru proiectarea si constructia centurii Sighisoarei - desemnat

DRDP Brasov a desemnat castigatorul care va proiecta si construi Varianta de ocolire Sighisoara, au anuntat in aceasta dimineata reprezentantii directiei.Ofertantul declarat castigator este "Asocierea SC Clean Prest Activ SRL-SC T Dancor Romconstruct Srl - ILCI Insaar Sanayi VE Ticaret A.S. - SC Proiect-Construct Regiunea Transilvania SRL" care a depus o oferta in valoare de 257.772.291,56 lei, fara TVA.Durata de executie a contractului este de 38 luni (14 luni pentru proiectare si 24 luni ... citeste toata stirea