Clubul Sportiv Universitar Targu Mures organizeaza prima tabara internationala de volei din Romania

Clubul Sportiv Universitar Targu Mures, in parteneriat cu Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures, organizeaza, in perioada 10 - 17 iulie 2022, prima editie a taberei internationale de volei "International VolleyBall CAMP".Evenimentul va gazdui aproximativ 200 de persoane - jucatoare, antrenori si preparatori fizici, in vederea eficientizarii antrenamentului sportiv de volei la nivelul tehnicii si tacticii.Aceasta initiativa isi ... citeste toata stirea