Concentratii de amoniac crescute si dupa sistarea activitatii de la Azomures

Masuratorile pentru determinarea concentratiei de amoniac din aerul inconjurator realizate in decursul lunii decembrie 2021 la statiile Azo 1 Cristesti si Azo 2 Chimie releva faptul ca dupa sistarea temporara a activitatii de producerea a ingrasamintelor pentru agricultura de pe platforma Azomures din Targu Mures, din 15 decembrie 2021, au existat oscilatii in ceea ce priveste calitatea aerului respirat din zona in care sunt amplasate cele doua statii.De exemplu, potrivit unui raport facut ... citeste toata stirea